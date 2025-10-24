Supercoppa Italiana data e ora di Napoli-Milan e quando si giocherà la finale
Torna la Supercoppa Italiana. La competizione di cui è detentore il Milan torna per la sua 38ª edizione, con luogo e format confermati. Si tornerà a giocare, infatti, in Arabia Saudita, a Riad, con il format delle quattro squadre partecipanti e semifinali e finale da giocare. Il Napoli tornerà a prendere parte alla competizione dopo un anno di assenza, con lo scorsa annata che ha visto la partecipazione di Juventus, Milan, Inter e Atalanta. Le squadre partecipanti a questa edizione sono Napoli, Inter, Bologna e Milan. Quando si giocherà la Supercoppa Italiana. L’edizione numero 38 della Supercoppa Italiana, come detto, avrà luogo a Riad, in Arabia Saudita, e si giocherà nel mese di dicembre. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Argomenti simili trattati di recente
Oggi Vincent Candela compie 52 anni 9 stagioni e 289 partite con la nostra maglia ? Uno Scudetto e una Supercoppa italiana Hall of Fame Tanti auguri! #ASRoma - facebook.com Vai su Facebook
HOCKEY SU PISTA FEMMINILE, SUPERCOPPA ITALIANA, FINALE, GARA 1: HOCKEY TRISSINO PIEGA ROLLER MATERA 5-4 AL PALADANTE DI TRISSINO - X Vai su X
Supercoppa Italiana, data e ora ufficiale di Milan-Napoli: si gioca il 18 dicembre alle 20 - Nel consiglio andato in scena oggi in via Rosellini la Lega Calcio Serie A ha ufficializzato gli orari ed il regolamento ufficiale per quanto riguarda la Supercoppa Italiana di ... Come scrive milannews.it
Supercoppa Italiana 2025/2026: ufficiali orari, date e regolamento della competizione! Si gioca a Riyadh, ci saranno anche gli annunci al pubblico! - Supercoppa Italiana 2025/2026: ufficializzati gli orari, le date e il regolamento della competizione! Si legge su calcionews24.com
Supercoppa Italiana, gli orari ufficiali delle gare - La Lega Serie A ha annunciato gli orari ufficiali delle gare della Supercoppa Italiana e il regolamento: il comunicato ufficiale ... Come scrive gianlucadimarzio.com