Supercoppa Italiana data e ora di Napoli-Milan e quando si giocherà la finale

Torna la Supercoppa Italiana. La competizione di cui è detentore il Milan torna per la sua 38ª edizione, con luogo e format confermati. Si tornerà a giocare, infatti, in Arabia Saudita, a Riad, con il format delle quattro squadre partecipanti e semifinali e finale da giocare. Il Napoli tornerà a prendere parte alla competizione dopo un anno di assenza, con lo scorsa annata che ha visto la partecipazione di Juventus, Milan, Inter e Atalanta. Le squadre partecipanti a questa edizione sono Napoli, Inter, Bologna e Milan. Quando si giocherà la Supercoppa Italiana. L’edizione numero 38 della Supercoppa Italiana, come detto, avrà luogo a Riad, in Arabia Saudita, e si giocherà nel mese di dicembre. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

