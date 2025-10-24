Supercoppa Italiana 2025 | date e orari della Final Four

La Lega Calcio ha ufficializzato date e orari della Final Four della Supercoppa Italiana 2025, che anche quest’anno si svolgerà in Arabia Saudita. Ad aprire le danze il primo match tra Napoli e Milan, il 18 dicembre, poi sarà la volta di Bologna-Inter, il 19 dicembre. L’appuntamento per la finalissima è fissato per lunedì 22 dicembre. UFFICIALI DATE E ORARI DELLA SUPERCOPPA ITALIANA 2025: IL COMUNICATO DELLA LEGA SERIE A “LE gare per l’aggiudicazione della Supercoppa Italiana 20252026, denominata ufficialmente Ea Sport Fc Supercup, trentottesima edizione del torneo, si disputeranno a Riyadh(Arabia Saudita), presso l’Al-Awwal Park, da giovedì 18 a lunedì 22 dicembre 2025 tra le Società: – SSC Napoli: Società Campione d’Italia Serie A Enlive 20242025 – Bologna Fc: Società Vincitrice Coppa Italia Frecciarossa 20242025 – Fc Internazionale: Societa’ seconda classificata nel Campionato Serie A Enlive 20242025 – Ac Milan: Società Finalista Coppa Italia Frecciarossa 20242025 Il presente elenco rappresenta l’ordine di ranking tra le Suddette Società e determina altresi lo svolgimento della gara di Finale. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Supercoppa Italiana 2025: date e orari della Final Four

