Supercoppa 2025 il regolamento ufficiale | squalifiche e diffide si sconteranno in Serie A

La Lega Serie A ha diffuso il regolamento della Supercoppa Italiana 2025, in programma dal 18 al 22 dicembre a Riyadh, Arabia Saudita. Le quattro squadre partecipanti saranno Napoli (campione di Serie A), Bologna (vincitore della Coppa Italia), Inter (seconda in campionato) e Milan (finalista di Coppa Italia). Quando si gioca?. Ecco il calendario delle partite di Supercoppa: Semifinale: Napoli-Milan 18 dicembre 2025 ore 20:00 Semifinale: Bologna-Inter 19 dicembre 2025, ore 20:00 Finale: 22 dicembre 2025, ore 20:00 Dove vedere la Supercoppa italiana 2025? Le partite di Supercoppa si potranno vedere in diretta tv gratis sulle reti Mediaset. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Supercoppa 2025, il regolamento ufficiale: squalifiche e diffide si sconteranno in Serie A

