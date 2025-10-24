Super intelligenza chi sono i 1.500 esperti e leader mondiali che chiedono di bloccare lo sviluppo

Wired.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra i firmatari dell’appello figurano Geoffrey Hinton, Yoshua Bengio e Steve Wozniak, che chiedono regole chiare per fermare la corsa alla super intelligenza prima che diventi un pericolo per l’umanità. 🔗 Leggi su Wired.it

