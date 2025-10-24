Suor Anselmina uccisa in convento da una consorella in Kenya | la lite sull’orfanotrofio e l’arresto

Il sangue le colava dalle orecchie e aveva lividi su mani e gambe quando è stata ritrovata nella sala da pranzo del convento dove risiedeva da decenni. Si presentava così il cadavere di suor Anselmina Karimi, 65enne molto nota nella provincia di Brescia e da diversi anni a Nkabune, la città in Kenya in cui sorge l’orfanotrofio da lei gestito. Dietro alla morte della religiosa, come facilmente deducibile dalle condizioni del corpo, non ci sarebbero cause naturali. Anzi, le autorità locali avrebbero già arrestato una sospettata: si tratterebbe della consorella con cui Anselmina condivideva le sue fatiche ogni giorno. 🔗 Leggi su Open.online

