La Casa Bianca ha confermato ufficialmente che il presidente Donald Trump incontrerà il leader cinese Xi Jinping il 30 ottobre in Corea del Sud, a margine del vertice dell’ Asia-Pacific Economic Cooperation (Apec). Lo ha annunciato la portavoce Karoline Leavitt, precisando che il bilaterale si terrà nella mattinata di giovedì, ora locale. L’incontro tra i due capi di Stato, già anticipato nelle scorse settimane ma mai formalizzato, arriva in un momento di forte tensione commerciale e diplomatica tra Washington e Pechino. Il summit sarà l’ultima tappa del viaggio asiatico di Trump, che toccherà Malaysia, Giappone e Corea del Sud, con l’obiettivo di rilanciare il ruolo statunitense nella regione. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Summit Trump–Xi il 30 ottobre: la Casa Bianca conferma, cresce la tensione sulla guerra dei dazi