Summit Trump–Xi il 30 ottobre | la Casa Bianca conferma cresce la tensione sulla guerra dei dazi
La Casa Bianca ha confermato ufficialmente che il presidente Donald Trump incontrerà il leader cinese Xi Jinping il 30 ottobre in Corea del Sud, a margine del vertice dell’ Asia-Pacific Economic Cooperation (Apec). Lo ha annunciato la portavoce Karoline Leavitt, precisando che il bilaterale si terrà nella mattinata di giovedì, ora locale. L’incontro tra i due capi di Stato, già anticipato nelle scorse settimane ma mai formalizzato, arriva in un momento di forte tensione commerciale e diplomatica tra Washington e Pechino. Il summit sarà l’ultima tappa del viaggio asiatico di Trump, che toccherà Malaysia, Giappone e Corea del Sud, con l’obiettivo di rilanciare il ruolo statunitense nella regione. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
