Summit rinviato sanzioni inasprite | nervi tesi tra Trump e Putin
Il calendario si stringe, la temperatura diplomatica scende. Il vertice di Budapest scivola in avanti, mentre Washington colpisce l’energia russa e Mosca alza la voce. A distanza di pochi giorni dalla “telefonata molto produttiva”, le aspettative si raggelano. Sullo sfondo resta l’ipotesi Tomahawk per Kyiv, tra aperture prudenti e linee rosse che nessuno vuole oltrepassare. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Altre letture consigliate
Duro summit ieri mattina tra sigle, Comune e Ausl su regole e abbonamenti. Fumata grigia: il confronto è stato rinviato al prossimo incontro con le parti. - facebook.com Vai su Facebook
Le esercitazioni nucleari si sono tenute il giorno il rinvio del summit Putin-Trump, ma il Cremlino nega qualsiasi collegamento. Intanto gli Stati Uniti e l'Unione Europea hanno imposto nuove sanzioni sulla Russia ? - X Vai su X