Sulmona L' Aquila abusarono di una 12enne e diffusero i video online | tre arresti

A denunciare l'accaduto la stessa vittima a fine agosto. I tre - un 18enne, un 17enne e un 14enne - sono accusati di violenza sessuale aggravata e di gruppo e atti sessuali con minori di 14 anni, atti persecutori, diffusione e produzione di materiale pedopornografico. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Sulmona (L'Aquila), abusarono di una 12enne e diffusero i video online: tre arresti

Contenuti che potrebbero interessarti

La ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila anticipa oltre 600 prestazioni ambulatoriali già prenotate per ridurre le liste d’attesa. Gli utenti interessati saranno contattati direttamente dal servizio CUP. Leggi l’articolo completo: https://www.asl1abruzzo.it/archivio - facebook.com Vai su Facebook

SULMONA: 12ENNE ADESCATA DA GIOVANISSIMI, TRE FINISCONO IN CARCERE, DUE SONO MINORENNI - SULMONA – L’accusa è di violenza sessuale in concorso per un 14enne e un 18enne e di produzione di materiale pedopornografico per un 17enne. Come scrive abruzzoweb.it

Sulmona, abusano di una 12enne e diffondono video su WhatsApp: arrestati 3 giovani - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sulmona, abusano di una 12enne e diffondono video su WhatsApp: arrestati 3 giovani ... Scrive tg24.sky.it

Orrore a Sulmona (Aquila): violentano una 12enne e postano il video su Whatsapp: indagati due giovanissimi - Prima hanno violentato una ragazzina di 12 anni, poi hanno diffuso i filmati degli abusi sui gruppi Whatsapp: a Sulmona, centro abruzzese nella Valle Peligna, due giovani di 18 e 14 anni sono stati ... Si legge su affaritaliani.it