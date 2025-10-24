Sulmona L' Aquila abusano di una 12enne e diffondono i video online | tre arresti

A denunciare l'accaduto la stessa vittima a fine agosto. I tre - un 18enne, un 17enne e un 14enne - sono accusati di violenza sessuale aggravata e di gruppo e atti sessuali con minori di 14 anni, atti persecutori, diffusione e produzione di materiale pedopornografico. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

