Sulmona L' Aquila abusano di una 12enne e diffondono i video online | tre arresti

Tgcom24.mediaset.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A denunciare l'accaduto la stessa vittima a fine agosto. I tre - un 18enne, un 17enne e un 14enne - sono accusati di violenza sessuale aggravata e di gruppo e atti sessuali con minori di 14 anni, atti persecutori, diffusione e produzione di materiale pedopornografico. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

