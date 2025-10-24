Sulmona | abusi sessuali su una 12enne condivisi su WhatsApp Arrestati tre stranieri

L'attività investigativa ha avuto inizio sul finire del mese di agosto, quando la vittima si è rivolta al numero “114-emergenza infanzia” L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Sulmona: abusi sessuali su una 12enne condivisi su WhatsApp. Arrestati tre stranieri

Violenza sessuale su 12enne a Sulmona, arrestati un 18enne e due minorenni - La vittima si è rivolta al numero 114 - Si legge su rainews.it

Video online degli abusi sulla 12enne, tre arresti - Tre persone, un 18enne e due minorenni, sono stati arrestati dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sulmona per le violenze su una ragazzina di 12 anni, poi pubblicate a ... Lo riporta ansa.it

Tre giovani arrestati a Sulmona per violenza sessuale di gruppo e produzione di materiale pedopornografico - Arrestato un 18enne e due minorenni, ritenuti responsabili, a vario titolo, di violenza sessuale di gruppo aggravata ... Riporta laquilablog.it