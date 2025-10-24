Sono scattati gli arresti per tre giovani, un 18enne e due minorenni, che in settembre erano finiti sotto indagine a Sulmona per aver abusato di una 12enne e poi, dopo aver filmato le violenze, aver diffuso un video su alcuni gruppi di WhatsApp. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia sulmonese. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Sulmona, abusano di una 12enne e diffondono video su WhatsApp: arrestati 3 giovani