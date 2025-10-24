Sull’accesso al credito | Gli aumenti non sono per le aziende piccole

GROSSETO Dopo oltre due anni di contrazione, le banche italiane hanno ripreso a erogare credito alle imprese. È quanto emerge dall’ultima analisi dell’Ufficio Studi Cgia di Mestre, secondo cui tra giugno e settembre 2025 i finanziamenti alle attività economiche sono cresciuti di 5,5 miliardi di euro (+0,9%), raggiungendo complessivamente quota 647 miliardi. Ma dietro il dato nazionale positivo si nasconde un’Italia a due velocità. Mentre le imprese medio-grandi (oltre 20 addetti) hanno beneficiato di un incremento dell’1,5%, le micro e piccole imprese, che rappresentano il 98% del tessuto produttivo italiano, hanno registrato un calo del 2,8%. 🔗 Leggi su Lanazione.it

