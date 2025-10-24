sulla neve con mcmorris kleveland e guseli milano cortina 2026

In mezzo alle montagne svizzere, a oltre 3500 metri d’altitudine, l’aria è sottile ma l’energia è alle stelle. Sulla neve si alternano risate, musica nelle cuffie e atterraggi perfetti. È qui, al Red Bull Performance Camp, che tre dei nomi più forti dello snowboard mondiale: Mark McMorris, Marcus Kleveland e Valentino Guseli stanno costruendo la loro strada verso le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Per qualche giorno li abbiamo seguiti da vicino: tra allenamenti, salti, concentrazione e quella leggerezza che solo lo snowboard sa regalare, dove la competizione lascia spazio alla voglia di divertirsi. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

