Sul furto al Louvre circola una strana fake news e c' entra la propaganda della Russia

Wired.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alcuni account pro-Mosca accusano Parigi di aver inscenato il ritrovamento di un passaporto russo vicino alla via di fuga dei ladri (mai successo!) per scaricare sul Paese le responsabilità del colpo. 🔗 Leggi su Wired.it

