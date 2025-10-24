Sul furto al Louvre circola una strana fake news e c' entra la propaganda della Russia
Alcuni account pro-Mosca accusano Parigi di aver inscenato il ritrovamento di un passaporto russo vicino alla via di fuga dei ladri (mai successo!) per scaricare sul Paese le responsabilità del colpo. 🔗 Leggi su Wired.it
