Sugnu u marito mi putiti attaccari | violenza sulla moglie malata a Catania Le telecamere registrano l' aggressione
La Polizia di Stato ha arrestato un catanese di 34 anni, noto alle forze dell’ordine, che, nella mattinata di martedì scorso, si è scagliato con violenza contro la moglie, colpendola più volte con calci, pugni e schiaffi, accanendosi su di lei quando era riversa a terra inerme. L’intervento è scaturito dalla segnalazione effettuata dalla stessa vittima alla Sala Operativa della Questura di. 🔗 Leggi su Feedpress.me
