Sud locomotiva del Paese ma quanti ostacoli all’orizzonte

Lidentita.it | 24 ott 2025

La fine del Pnrr e l'avvio della rotta artica possono strattonare la corsa del Mezzogiorno L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - “Sud locomotiva del Paese”, ma quanti ostacoli all’orizzonte

