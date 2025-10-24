Sud locomotiva del Paese ma quanti ostacoli all’orizzonte

La fine del Pnrr e l'avvio della rotta artica possono strattonare la corsa del Mezzogiorno L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - “Sud locomotiva del Paese”, ma quanti ostacoli all’orizzonte

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Meloni orgogliosa del Sud: "grazie all'impegno del governo, oggi è locomotiva del Paese" - facebook.com Vai su Facebook

Gualtieri: "Metterò fino al caos traffico e trasformerò Roma nella locomotiva del Paese" https://iltempo.it/roma-capitale/2025/10/21/news/gualtieri-mettero-fino-al-caos-traffico-e-trasformero-roma-nella-locomotiva-del-paese--44651012/… via @IlTempo_official - X Vai su X

Meloni, ora Sud non è più fanalino di coda ma locomotiva Paese - "Voglio ringraziare l'Advisory Board, che con le sue analisi tecniche riconosce quel cambio di paradigma che il Governo ha contribuito ad imprimere a livello nazionale e che ha permesso in particolare ... Come scrive ansa.it

Meloni orgogliosa del Sud: “grazie all’impegno del governo, oggi è locomotiva del Paese” - “Quando tre anni fa ci siamo insediati alla guida della Nazione abbiamo fatto una scelta di campo: credere e investire nel protagonismo e nell’orgoglio del Sud, dando alle sue imprese e ai suoi lavora ... Lo riporta strettoweb.com

Bombardieri “Sud locomotiva? Ok Zes, ma bisogna ancora lavorare molto” - "Dico che grazie agli interventi che si sono registrati dopo la Zes il Sud è ripartito. Segnala italpress.com