Subito gli effetti speciali poi il calo Freuler manda in tilt tutti i romeni Skorupski murate da fuoriclasse Orso un palo e un peccato di gola
Skorupski 7,5 Per mezzora è un turista a passeggio nel centro di Bucarest poi in quattro minuti confeziona tre parate decisive, di cui due (su Ngezana e Thiam) da autentico fuoriclasse. Non può nulla sull’1-2. Zortea 6 Nella prima mezzora dalla sua parte la Steaua fa scena muta ma lascia troppi varchi scoperti quando i romeni entrano in partita. Splendido il lancio per Orsolini, che sciupa il 3-0. Heggem 6 Tiene botta contro un Cisotti che non si rende mai pericoloso in termini di conclusioni ma che non da punti di riferimento. Ammonito, esce all’intervallo. Lykogiannis 6,5 Dal suo sinistro partono corner sempre pennellati di giustezza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
