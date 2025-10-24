Sua maestà il tartufo bianco Acqualagna celebra il suo re

Tartufo a prezzi popolari, qualitò altissima, cooking show con cuochi di fama (e pubblico affamato di emozioni), degustazioni e perfino il primo forum sui grandi vini da tartufo con tanto di abbinamento con la super tagliatella. Questo e molto altro dall’1 novembre e per tutti i fine settimana del mese, in occasione dell’edizione numero sessanta della fiera nazionale del tartufo bianco pregiato di Acqualagna, che il sindaco Pierluigi Grassi, l’assessore Piero Barzotti e la consigliera Laura Sabbatini vogliono fare volare sempre più in alto: "Non a caso – dice Grassi – abbiamo scelto il simbolo dell’aquila del Furlo, che è possibile vedere dopo una bellissima passeggiata nella storica gola, e non a caso questa è la prima edizione internazionale". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

