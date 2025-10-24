Stupro di gruppo a Genova ragazza 27enne denuncia l' ex e un amico

Due uomini sono stati fermati a Genova con l’accusa di violenza sessuale di gruppo su una ragazza di 27 anni. Secondo quanto emerso dalle indagini, la vittima era l'ex fidanzata di uno dei due operai, un albanese di 22 anni, accompagnato dal collega italiano di 46 anni. L’aggressione è avvenuta in un appartamento della zona Foce, nel capoluogo ligure, dove la giovane era stata invitata due giorni fa dal suo ex per passare la serata insieme. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Stupro di gruppo a Genova, ragazza 27enne denuncia l'ex e un amico

