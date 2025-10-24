Stupri di Sulmona in arresto un 18enne e due minorenni | hanno violentato la cugina 12enne e condiviso i video su WhatsApp

Svolta nel caso degli stupri di Sulmona. Un diciottenne e due ragazzi minorenni sono stati arrestati nelle loro abitazioni e portati nel carcere di Sulmona e nel minorile di Casal del Marmo, a Roma. Secondo la procura i tre avrebbero stuprato per due anni una bambina, che all’inizio degli abusi aveva 10 anni. Registrando le violenze e pubblicandole su gruppi WhatsApp con oltre 40 membri. Due degli indagati, il diciottenne e un 14enne, sarebbero cugini della vittima e avrebbero approfittato di lei mentre il terzo giovane – 17enne – filmava tutto. I reati al momento ipotizzati a vario titolo sono violenza sessuale di gruppo aggravata, violenza sessuale aggravata, atti sessuali con minori di 14 anni, produzione e detenzione di materiale pedopornografico e atti persecutori. 🔗 Leggi su Open.online

Contenuti che potrebbero interessarti

Il successo del trevigiano Mauro Marin al Grande Fratello nel 2010 rischia di restare solo un bel ricordo dopo la condanna a venti giorni letta dal giudice Irene Giamminonni al tribunale di Sulmona (Aquila). Oltre che percosse alla sua ex compagna con una pr - facebook.com Vai su Facebook

Stupri di Sulmona, in arresto un 18enne e due minorenni: hanno violentato la cugina 12enne e condiviso i video su WhatsApp - Un diciottenne e due ragazzi minorenni sono stati arrestati e portati in carcere ... msn.com scrive

Sulmona: abusi su 12enne e video online. Tre giovani arrestati - I Carabinieri di Sulmona hanno arrestato tre giovani, un 18enne e due minorenni, accusati di aver abusato di una ragazzina di 12 anni e di averne diffuso i video sui gruppi WhatsApp. Da altarimini.it

Tre giovani arrestati a Sulmona per violenza sessuale di gruppo e produzione di materiale pedopornografico - Arrestato un 18enne e due minorenni, ritenuti responsabili, a vario titolo, di violenza sessuale di gruppo aggravata ... Da laquilablog.it