Stuprata in discoteca condannato a 4 anni il maniaco seriale finto pr
Milano, 24 ottobre 2025 – Le ha raccontato di essere un noto “pr” che le avrebbe aperto le porte della movida, a cominciare da una n ota discoteca di zona corso Como. Così l’ha fatta entrare gratis nel locale. P oi, approfittando delle sue condizioni, la giovane non era più lucida per via dell’alcol, ha abusato di lei. Per questo, ieri mattina, u n trentenne è stato condannato a 4 anni e 2 mesi per violenza sessuale. A deciderlo, al termine del processo con rito abbreviato è stata la gup Sonia Mancini, che ha condiviso la ricostruzione della pm Alessia Menegazzo, titolare dell’indagine condotta dalla Squadra Mobile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
