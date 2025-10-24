Stuprata e filmata a 12 anni | in manette i due cugini di 18 e 14 anni e un amico di 17 Le violenze iniziate a 10 anni i video diffusi su Whatsapp
Sono stati arrestati tre giovani, un 18enne e due minorenni di 17 e 14 anni, per aver stuprato per due anni una dodicenne (cugina del maggiorenne e del 14enne), filmato gli abusi e. 🔗 Leggi su Leggo.it
