Studenti con disabilità | più ore di assistenza e qualità attraverso i LEP E’ nel DDL di Legge di Bilancio

Orizzontescuola.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'articolo 127 definisce il Livello Essenziale delle Prestazioni (LEP) per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli studenti con disabilità, garantendo un supporto omogeneo su base nazionale. Questo LEP prevede ore di assistenza corrispondenti al PEI, personale qualificato e standard qualitativi, con un finanziamento progressivo da fondi statali dedicati e risorse locali. Sarà monitorato tramite un registro nazionale e attuato con un obiettivo di servizio transitorio per gli anni 2026-2027. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

