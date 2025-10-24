Studenti con disabilità | più ore di assistenza e qualità attraverso i LEP E’ nel DDL di Legge di Bilancio

L'articolo 127 definisce il Livello Essenziale delle Prestazioni (LEP) per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli studenti con disabilità, garantendo un supporto omogeneo su base nazionale. Questo LEP prevede ore di assistenza corrispondenti al PEI, personale qualificato e standard qualitativi, con un finanziamento progressivo da fondi statali dedicati e risorse locali. Sarà monitorato tramite un registro nazionale e attuato con un obiettivo di servizio transitorio per gli anni 2026-2027. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it