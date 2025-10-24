La chiesa parrocchiale di Sant’Andrea Apostolo a Strozza, nella Valle Imagna, si è riempita fin dalle prime ore del mattino. La bara bianca di Pamela Genini, adornata da un cuscino di rose rosse, è entrata tra il silenzio e l’emozione dei presenti sulle note de L’ultimo dei Mohicani. In prima fila la madre della giovane, il compagno e il fratello, con gli altri familiari subito dietro, hanno accolto l’ultimo saluto alla ragazza di 29 anni uccisa a Milano dall’ex compagno Gianluca Soncin. Per volontà della famiglia, la cerimonia si è svolta senza telecamere. I funerali concelebrati con i sacerdoti della valle. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Strozza si stringe attorno a Pamela: l’ultimo addio alla giovane vittima di femminicidio