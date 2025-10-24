Strozza saluta Pamela Genini | un addio che chiede protezione

Sbircialanotizia.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La comunità di Strozza si è stretta oggi, venerdì 24 ottobre 2025, attorno alla famiglia di Pamela Genini. Nella chiesa parrocchiale piena, il dolore ha preso il posto delle parole, mentre il ricordo di una ragazza di ventinove anni uccisa a Milano ha unito volti, storie, respiri. Il saluto di una comunità ferita Nel paese . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

strozza saluta pamela genini un addio che chiede protezione

© Sbircialanotizia.it - Strozza saluta Pamela Genini: un addio che chiede protezione

Scopri altri approfondimenti

strozza saluta pamela geniniStrozza si stringe attorno a Pamela: l’ultimo addio alla giovane vittima di femminicidio - Funerali nella chiesa di Sant’Andrea Apostolo tra preghiere, musica e ricordi per la 29enne uccisa a Milano dall’ex compagno. Lo riporta msn.com

strozza saluta pamela geniniIl funerale di Pamela Genini: il feretro bianco e il lungo applauso - A Strozza (Bergamo) il funerale della donna uccisa dall'ex compagno Gianluca Soncin a Milano ... Scrive msn.com

strozza saluta pamela geniniA Strozza l'ultimo saluto a Pamela Genini, il parroco: "Uomini desiderosi solo di possedere" - E’ piena la chiesa parrocchiale di Strozza, paese della valle Imagna, nel Bergamasco, dove si celebrano i funerali di Pamela Genini, la donna di 29 anni ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Strozza Saluta Pamela Genini