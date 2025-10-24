Strozza saluta Pamela Genini | un addio che chiede protezione
La comunità di Strozza si è stretta oggi, venerdì 24 ottobre 2025, attorno alla famiglia di Pamela Genini. Nella chiesa parrocchiale piena, il dolore ha preso il posto delle parole, mentre il ricordo di una ragazza di ventinove anni uccisa a Milano ha unito volti, storie, respiri. Il saluto di una comunità ferita Nel paese . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
