Stromboli fa sul serio nasce il Comitato per chiedere la separazione da Lipari

Lo avevano annunciato già lo scorso mese, durante la simbolica accensione di un faro, adesso fanno sul serio. A Stromboli nasce un Comitato che ha l'obiettivo di ottenere la separazione amministrativa da Lipari. In questi giorni è in corso una raccolta firme per proporre poi concretamente un. 🔗 Leggi su Messinatoday.it