Stromboli fa sul serio nasce il Comitato per chiedere la separazione da Lipari

Messinatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo avevano annunciato già lo scorso mese, durante la simbolica accensione di un faro, adesso fanno sul serio. A Stromboli nasce un Comitato che ha l'obiettivo di ottenere la separazione amministrativa da Lipari. In questi giorni è in corso una raccolta firme per proporre poi concretamente un. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

