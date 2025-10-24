Striscia la Notizia sbarca la domenica sera | addio alla Ruota della Fortuna su Canale 5?
Canale 5 è in fermento. Dopo settimane di voci e indiscrezioni, Mediaset starebbe lavorando a una rivoluzione nella collocazione di Striscia la Notizia, il tg satirico ideato da Antonio Ricci nel lontano 1988. A 37 anni esatti dalla sua prima messa in onda su Italia 1 — era il 7 novembre 1988 — lo storico programma si prepara a un ritorno in grande stile, ma con una formula completamente rinnovata. Dall’access prime time alla prima serata. Negli ultimi anni Striscia ha dovuto affrontare un calo importante negli ascolti, con Affari Tuoi su Rai 1 che, nella stagione 20242025, ha letteralmente distanziato il competitor di Canale 5. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
