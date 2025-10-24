Stretta su Municipalità al Vomero Arenella delibera spacca maggioranza La presidente | Vado avanti

Tempo di lettura: 5 minuti Sulla stretta alle commissioni si spacca la maggioranza nel consiglio della Municipalità Vomero Arenella. Mercoledì, in aula si votava la modifica al regolamento interno. Una delibera voluta dalla giunta della presidente Clementina Cozzolino, esponente del Pd. Nel parlamentino si è registrata però alta tensione, emersa dagli interventi di vari consiglieri. Alla fine, tutto sospeso per mancanza di numero legale. Ma il provvedimento sarà riproposto al prossimo ordine del giorno, come annuncia la stessa Cozzolino. “ È una delibera – spiega – c he le municipalità devono portare all’attenzione dei loro consigli per disciplinare il rispetto del testo unico degli enti locali”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

