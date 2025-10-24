Stretta su Municipalità al Vomero Arenella delibera spacca maggioranza La presidente | Vado avanti
Tempo di lettura: 5 minuti Sulla stretta alle commissioni si spacca la maggioranza nel consiglio della Municipalità Vomero Arenella. Mercoledì, in aula si votava la modifica al regolamento interno. Una delibera voluta dalla giunta della presidente Clementina Cozzolino, esponente del Pd. Nel parlamentino si è registrata però alta tensione, emersa dagli interventi di vari consiglieri. Alla fine, tutto sospeso per mancanza di numero legale. Ma il provvedimento sarà riproposto al prossimo ordine del giorno, come annuncia la stessa Cozzolino. “ È una delibera – spiega – c he le municipalità devono portare all’attenzione dei loro consigli per disciplinare il rispetto del testo unico degli enti locali”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
PIANO CITY E SPACCIATORI DI LIBRI IN MUNICIPALITÀ 8 Domani doppio appuntamento con la cultura in Municipalità 8, a Piscinola e a Scampia. A Piscinola, presso il Teatro Area Nord, a partire dalle 17.45, ci sarà PIANO CITY con l’esibizione de - facebook.com Vai su Facebook
Dramma all’istituto Piscicelli-Maiuri al Vomero, il maestro si accascia e muore in classe - Maiuri", grosso istituto comprensivo della Municipalità Vomero- Segnala fanpage.it