Stregati dai Vicoli torna con tre giorni di magia cultura e sapori nel cuore di Ponte
Comunicato Stampa Dal 31 ottobre al 2 novembre 2025 il borgo sannita si trasforma in un teatro a cielo aperto tra artigianato, musica, degustazioni e spettacoli Torna “Stregati dai Vicoli”, l’atteso evento autunnale che ogni anno anima il centro storico . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
