Stregati dai Vicoli torna con tre giorni di magia cultura e sapori nel cuore di Ponte

Fremondoweb.com | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Comunicato Stampa Dal 31 ottobre al 2 novembre 2025 il borgo sannita si trasforma in un teatro a cielo aperto tra artigianato, musica, degustazioni e spettacoli TornaStregati dai Vicoli”, l’atteso evento autunnale che ogni anno anima il centro storico . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

stregati dai vicoli torna con tre giorni di magia cultura e sapori nel cuore di ponte

© Fremondoweb.com - “Stregati dai Vicoli” torna con tre giorni di magia, cultura e sapori nel cuore di Ponte

Altre letture consigliate

stregati vicoli torna tre“Stregati dai Vicoli” torna con tre giorni di magia, cultura e sapori nel cuore di Ponte - Dal 31 ottobre al 2 novembre 2025 il borgo sannita si trasforma in un teatro a cielo aperto tra artigianato, musica, degustazioni e spettacoli Torna “Stregati dai Vicoli”, l’atteso ... Riporta fremondoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Stregati Vicoli Torna Tre