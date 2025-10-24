Strage di Ustica Bonfietti critica il Ministero dell' Istruzione
La presidente dell'associazione dei parenti delle vittime della strage di Ustica: "Da tempo non sta più funzionando il rapporto, non si riescono a progettare nuove iniziative nelle scuole" . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
