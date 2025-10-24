Strage di Ustica Bonfietti contro il ministero dell’Istruzione | Le iniziative per la memoria nelle scuole sono ferme

Bologna, 24 ottobre 2025 – La ricerca della verità continua anche attraverso la storia. Con l’auspicio che il governo dia impulso alla Direttiva Renzi sulla desecretazione degli atti e “il ministero dellIstruzione riprenda un corretto rapporto con le scuole per fare memoria”. Non è morbida con il governo Daria Bonfietti, presidente dell’Associazione dei parenti delle vittime della strage di Ustica, e poco prima dell’inizio del convegno che si tiene oggi e domani nella Sala Anziani di Palazzo d'Accursio, “La strage di Ustica. Storicizzare l'inconfessabile abbattimento di un aereo civile”, organizzato dalla Fondazione Museo per la Memoria di Ustica e curato dallo storico Luca Alessandrini, insiste sulla necessità di fare luce anche sugli ultimi tasselli di verità mancante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

