Strage di Castel d' Azzano il ministro Crosetto al funerale dei 3 carabinieri | Il nome dei giusti è inciso nella roccia e verrà ricordato - VIDEO

Le parole del ministro Guido Crosetto per i 3 carabinieri uccisi: Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello Sono diventate virali le toccanti parole del ministro della Difesa Guido Crosetto, pronunciate durante il funerale dei tre carabinieri rimasti uccisi nella strage di Castel d'Az. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Strage di Castel d'Azzano, il ministro Crosetto al funerale dei 3 carabinieri: "Il nome dei giusti è inciso nella roccia e verrà ricordato" - VIDEO

News recenti che potrebbero piacerti

La strage di Castel d’Azzano, migliorano le condizioni del carabiniere rimasto gravemente ferito. Nove giorni dopo la tragedia che è costata la vita a tre militari, sono ancora molti i punti ancora da chiarire sulla dinamica dei fatti. - X Vai su X

Strage di Castel D’Azzano Marino onora i tre carabinieri che hanno perso la vita Si è svolta questa mattina presso la Caserma dei Carabinieri di Santa Maria delle Mole la cerimonia di commemorazione in ricordo dei tre Carabinieri che hanno perso la vita lo s - facebook.com Vai su Facebook

Strage di Castel d’Azzano, alcuni familiari dei carabinieri morti: “Preparazione e modalità del blitz da chiarire” - Non è chiaro quale impatto possa avere l’annullamento sull'atteso faccia a faccia tra il presidente Usa e il leader russo. Secondo ilfattoquotidiano.it

Strage di Castel d'Azzano, percorso psicologico per i carabinieri feriti. Due restano ricoverati - A una settimana di distanza, sono ancora due i carabinieri delle Aliquote di primo intervento dei carabinieri della Compagnia di Padova ricoverati in seguito all’esplosione ... Segnala ilgazzettino.it

Strage di Castel d’Azzano, le difficoltà dei custodi giudiziari: «Abbiamo ruolo sociale, evitiamo l'uso della forza» - Due settimane prima della tragedia in cui sono morti tre carabinieri i fratelli Ramponi avevano incontrato proprio l'ufficiale giu ... Da corrieredelveneto.corriere.it