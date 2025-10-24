Strade marciapiedi scuole e monumenti | 15 milioni per il restyling

BRINDISI - Dovrebbero arrivare 15 milioni di euro, per la manutenzione di strade, scuole, case comunali ed impianti termici. La giunta presieduta dal sindaco Marchionna ha approvato l'atto di indirizzo finalizzato all'attivazione dello strumento dell’accordo quadro, per l’affidamento di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

