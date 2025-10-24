Strade dissestate e viadotti chiusi Carmina M5s | Intervenga il governo

Agrigentonotizie.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La provincia di Agrigento nel 2025 è ancora ostaggio di strade dissestate, viadotti chiusi, cantieri infiniti e collegamenti impraticabili”. Lo denuncia la deputata del Movimento 5 Stelle Ida Carmina, sottolineando le criticità della statale 115, principale strada della Sicilia sud-occidentale.A. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Como sott'acqua, strade allagate e sottopassi chiusi - Como sott'acqua questa mattina a causa delle forti piogge, con picchi fino a 30 millimetri di acqua in un'ora. Da notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Strade Dissestate Viadotti Chiusi