Strade dissestate e viadotti chiusi Carmina M5s | Intervenga il governo
“La provincia di Agrigento nel 2025 è ancora ostaggio di strade dissestate, viadotti chiusi, cantieri infiniti e collegamenti impraticabili”. Lo denuncia la deputata del Movimento 5 Stelle Ida Carmina, sottolineando le criticità della statale 115, principale strada della Sicilia sud-occidentale.A. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche questi approfondimenti
Cade sul marciapiede mentre attraversa a Napoli: "Colpa delle strade dissestate" - https://nap.li/uarR - facebook.com Vai su Facebook
Strade dissestate, la promessa di $Tridico: «Via il bollo auto in $Calabria» - X Vai su X
Como sott'acqua, strade allagate e sottopassi chiusi - Como sott'acqua questa mattina a causa delle forti piogge, con picchi fino a 30 millimetri di acqua in un'ora. Da notizie.tiscali.it