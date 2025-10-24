Strada provinciale Alta | ponte a rischio circolazione limitata
Un altro ponte è a rischio sulle strade pontine, e dovrà essere sottoposto a verifiche; intanto, viene limitata la circolazione al di sopra. Dopo le vicende del ponte di borgo Santa Maria, ora si tratta di quello al chilometro 3,380 della strada provinciale “Alta”, che collega il centro di Borgo. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
