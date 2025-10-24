Strada provinciale 88 ' Alto Uso' inizio dei lavori di sistemazione delle frane | I disagi saranno ridotti
Lunedì 27 ottobre inizieranno i lavori di ripristino e miglioramento della sicurezza della strada Provinciale 88 ‘Alto Uso’ nel Comune di Sogliano al Rubicone, colpita da movimenti franosi durante l’alluvione di maggio 2023.L’intervento, del valore complessivo di 3 milioni di euro, è finanziato. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
