Storia dell’aeroplano una delle invenzioni più importanti del XX secolo

L'invenzione dell'aeroplano rappresenta senza dubbio uno dei pilastri tecnologici del XX secolo, un'innovazione che ha ridefinito radicalmente i concetti di distanza e tempo. Il suo impatto, tuttavia, si estende ben oltre il trasporto di persone e merci. L'immaginario del volo ha permeato profondamente la cultura popolare, diventando una fonte d'ispirazione inesauribile per diversi settori dell'intrattenimento. Si pensi al mondo cinematografico, con pellicole intramontabili come "Top Gun" che hanno celebrato l'estetica e l'audacia del volo militare. Allo stesso modo, l'iconografia aeronautica ha trovato spazio nel settore del gaming, dove titoli e concept grafici, come nel caso di Aviator, attingono direttamente al fascino visivo del volo e alla figura del pilota.

