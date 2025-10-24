Stop al processo Giulio Regeni per questione non manifestamente infondata

Metropolitanmagazine.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Prima Corte di Assise ha annunciato lo stop al processo Giulio Regeni, il ricercatore di Trieste morto in Egitto nel 2016. La Corte ha sciolto la riserva, accogliendo la questione di costituzionalità sollevata dai difensori dei quattro 007 egiziani relativa al diritto di difesa. In particolare,sull’impossibilità del gratuito patrocinio per la nomina di consulenti tecnici. Stop al processo Giulio Regeni: atti alla Consulta. I giudici ritengono la questione “non manifestamente infondata” e “rilevante” al fine della definizione del giudizio. Per questo hanno disposto l’immediata trasmissione degli atti alla Consulta. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

stop al processo giulio regeni per questione non manifestamente infondata

© Metropolitanmagazine.it - Stop al processo Giulio Regeni per “questione non manifestamente infondata”

Scopri altri approfondimenti

stop processo giulio regeniCaso Giulio Regeni, stop al processo: atti inviati alla Consulta - La questione, al diritto di difesa e alla nomina di consulenti tecnici, è stata sollevata dagli avvocati difensori degli imputati egiziani: una questione di costituzionalità che i giudici hanno ... tg24.sky.it scrive

stop processo giulio regeniStop al processo per la morte di Giulio Regeni - "Non manifestamente infondata" una delle eccezioni della difesa. Da msn.com

stop processo giulio regeniGiulio Regeni: nuovo stop al processo/ Corte: “Incostituzionale l’assenza di periti per la Difesa” - Giulio Regeni, si ferma nuovamente il processo: per la Corte è incostituzionale l'impossibilità della difesa di nominare dei periti ... Si legge su ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Stop Processo Giulio Regeni