Stop al processo Giulio Regeni per questione non manifestamente infondata

La Prima Corte di Assise ha annunciato lo stop al processo Giulio Regeni, il ricercatore di Trieste morto in Egitto nel 2016. La Corte ha sciolto la riserva, accogliendo la questione di costituzionalità sollevata dai difensori dei quattro 007 egiziani relativa al diritto di difesa. In particolare,sull’impossibilità del gratuito patrocinio per la nomina di consulenti tecnici. Stop al processo Giulio Regeni: atti alla Consulta. I giudici ritengono la questione “non manifestamente infondata” e “rilevante” al fine della definizione del giudizio. Per questo hanno disposto l’immediata trasmissione degli atti alla Consulta. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Stop al processo Giulio Regeni per “questione non manifestamente infondata”

Stop temporaneo al processo per il caso #Regeni. Quando mancavano ormai poche udienze alla fine dell’iter e alla sentenza, la prima corte d’Assise di Roma ha deciso di accogliere una questione di costituzionalità relativa al diritto di difesa e alla nomina di - facebook.com Vai su Facebook

Caso #GiulioRegeni, stop al processo: atti inviati alla Consulta - X Vai su X

Caso Giulio Regeni, stop al processo: atti inviati alla Consulta - La questione, al diritto di difesa e alla nomina di consulenti tecnici, è stata sollevata dagli avvocati difensori degli imputati egiziani: una questione di costituzionalità che i giudici hanno ... tg24.sky.it scrive

Stop al processo per la morte di Giulio Regeni - "Non manifestamente infondata" una delle eccezioni della difesa. Da msn.com

Giulio Regeni: nuovo stop al processo/ Corte: “Incostituzionale l’assenza di periti per la Difesa” - Giulio Regeni, si ferma nuovamente il processo: per la Corte è incostituzionale l'impossibilità della difesa di nominare dei periti ... Si legge su ilsussidiario.net