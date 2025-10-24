stm a picco in borsa delude la trimestrale

Stm cola a picco in Piazza Affari dopo i risultati del terzo trimestre che è stato archiviato con un utile netto a 237 milioni di dollari in calo del 32,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, ma migliore rispetto alle previsioni degli analisti e rispetto ai tre mesi precedenti, quando il gruppo dei semiconduttori aveva chiuso in perdita. I ricavi si sono attestati a 3,19 miliardi di dollari, in lieve flessione (-2%) anno su anno, ma con un progresso del 15,2% trimestre su trimestre. Questi ultimi «sono stati leggermente al di sopra del punto intermedio delle nostre previsioni sulle attività, con ricavi più elevati per Personal Electronics, mentre i risultati di Automotive e Industrial hanno rispettato le previsioni e quelli di Cecp (Communication Equipment and Computer Peripherals) sono stati in linea con le attese», ha detto l'ad, Jean-Marc Chery. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

