Steve Bannon a tutto campo tra terzo mandato di Trump e internazionale populista
“Sicuramente Trump otterrà un terzo mandato nel 2028”. Lo ha affermato Steve Bannon, uno degli ideologi del movimento Maga, anche consigliere di Trump per un breve periodo durante il primo mandato, in un’intervista esclusiva concessa all’ Economist. Ha ribadito che ci sono varie alternative perché accada, tutte al vaglio in questo momento, e che c’è ancora bisogno di Trump per terminare la ristrutturazione governativa iniziata nel 2016. Non è la prima volta che si sente una dichiarazione del genere, ma ha colpito l’assoluta certezza con cui Bannon ne ha parlato: già a marzo, comunque, Trump aveva detto a Meet the Press che l’idea di ricandidarsi non sarebbe uno scherzo, e che aveva al vaglio alcune possibilità. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Lo scagnozzo di Trump, Steve Bannon, afferma che Trump servirà un terzo mandato da presidente – il che sarebbe illegale. Vai su X
Nei nuovi documenti sul caso Jeffrey Epstein consegnati alla commissione di sorveglianza della Camera spuntano ora anche i nomi di Elon Musk, Steve Bannon e del miliardario Peter Thiel, uno dei più grandi donatori del partito repubblicano. Lo riporta la tes - facebook.com Vai su Facebook
Steve Bannon a tutto campo, tra terzo mandato di Trump e internazionale populista - L’ex consigliere Maga parla di strategie per superare il vincolo del ventiduesimo emendamento e difende la legittimità della rielezione sostenuta dalla ... Si legge su ilfoglio.it
Steve Bannon, Meghan Markle con Harry, Hinton, Bengio: in mille chiedono di vietare la «superintelligenza artificiale» - Scienziati, personalità politiche (anche della desta americana) e imprenditori tech hanno firmato un appello per bloccare lo sviluppo dell'AI capace di superare le abilità umane ... Secondo corriere.it
Intervistato dal Financial Times, l’ex Capo stratega della Casa Bianca ha detto che Netanyahu ha bombardato l’Iran dicendo di puntare al programma nucleare, ma in realtà ... - In una lunga conversazione con il Financial Times, edizione del weekend, Steve Bannon ha usato un termine cinematografico per spiegare la grande vittoria a suo dire ottenuta da Donald Trump con la ... Riporta linkiesta.it