"Sicuramente Trump otterrà un terzo mandato nel 2028". Lo ha affermato Steve Bannon, uno degli ideologi del movimento Maga, anche consigliere di Trump per un breve periodo durante il primo mandato, in un'intervista esclusiva concessa all' Economist. Ha ribadito che ci sono varie alternative perché accada, tutte al vaglio in questo momento, e che c'è ancora bisogno di Trump per terminare la ristrutturazione governativa iniziata nel 2016. Non è la prima volta che si sente una dichiarazione del genere, ma ha colpito l'assoluta certezza con cui Bannon ne ha parlato: già a marzo, comunque, Trump aveva detto a Meet the Press che l'idea di ricandidarsi non sarebbe uno scherzo, e che aveva al vaglio alcune possibilità.

Steve Bannon a tutto campo, tra terzo mandato di Trump e internazionale populista