Stereotipi di genere come educare al rispetto partendo dai dati ISTAT 2023 Analisi riferimenti e pratiche per la scuola | in allegato un’UDA

Orizzontescuola.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rapporto ISTATStereotipi sui ruoli di genere e immagine sociale della violenza” mette in luce la persistenza di pregiudizi e rappresentazioni diseguali tra ragazzi e ragazze di 11-19 anni in Italia. I dati mostrano come il controllo del partner, la bellezza come valore femminile e la minore attitudine delle donne per le materie scientifiche restino convinzioni radicate. L’articolo analizza il documento, fornisce un quadro normativo di riferimento e offre proposte operative per la progettazione di percorsi di Educazione civica e alla parità di genere, in coerenza con la Legge 922019 e le Linee guida MIUR. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

