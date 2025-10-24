Stellantis nuove assunzioni a Mirafiori
Stellantis si prepara al rilancio dello stabilimento a Mirafiori grazie alla produzione del secondo modello che porterà all’assunzione di 400 nuovi lavoratori. Lo ha annunciato Alberto Cirio. Il presidente della Regione Piemonte ha incontrato, insieme al sindaco di Torino Stefano Lo Russo, all’incontro con il ceo del colosso italo-francese, Antonio Filosa. Poi ha annunciato che « l’avvio il 25 novembre della produzione del secondo modello, che abbiamo fortemente voluto e che rappresenta un passaggio decisivo per la piena ripresa di Mirafiori, e le 400 nuove assunzioni sono la risposta che attendevamo e per cui abbiamo lavorato in questi mesi». 🔗 Leggi su Lettera43.it
