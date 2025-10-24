Stellantis Atessa diciassette giorni di stop a Natale

Saranno diciassette i giorni di stop per la pausa natalizia alla Stellantis di Atessa. Nella riunone del 23 ottobre 2025 fra la direzione aziendale dello stabilimento dei Ducato in Val di Sangro e il comitato esecutivo dei rappresentanti sindacali, è stato sottoscritto l'accordo per la chiusura. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Atessa - Stamattina la riunione per la fermata di fine anno dello stabilimento Stellantis - facebook.com Vai su Facebook

Stellantis Atessa: Magnacca ribadisce il ruolo strategico per l’Abruzzo https://abruzzonews.eu/stellantis-atessa-abruzzo-magnacca-piano-industriale-681701.html?_unique_id=68f7f9d41f6d6… - X Vai su X

Stellantis spegne le speculazioni su una chiusura di Atessa: nuove produzioni elettriche, ma terzo turno di lavoro sospeso - Stellantis spegne ogni speculazione su un’eventuale chiusura dello stabilimento italiano di Atessa, alimentate negli ultimi giorni dalla stampa dopo le parole del capo europeo Jean Philippe Imparato ... Lo riporta milanofinanza.it

Stellantis, dopo le ferie Atessa riparte con 400 addetti in meno - "Il nostro obiettivo è richiamare Stellantis e il Governo a una responsabilità sociale per tutti i dipendenti, questa transizione ecologica ci sta togliendo il lavoro. ansa.it scrive

Stellantis, Imparato ad Atessa per ribadirne la centralità - Imparato ha ribadito la centralità dello stabilimento di Atessa per Stellantis: va a vantaggio di tutta l'Italia ... formulapassion.it scrive