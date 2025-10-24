Stellan Skarsgård | Mio figlio di 13 anni viene chiamato ‘nepo baby’ a scuola e non ha amici
Il famoso attore svedese ha raccontato dell'emarginazione di suo figlio in ambito scolastico in quanto figlio di una star del cinema. Il tema dei nepo baby è al centro delle discussioni a Hollywood, dopo le confessioni di alcune star del cinema sul modo in cui un loro parente viene additato. Il termine è ormai onnipresente per descrivere i figli di genitori famosi e anche Stellan Skarsgård, uno degli attori scandinavi più attivi a Hollywood, ha raccontato l'esperienza del figlio. Il figlio di Stellan Skarsgård chiamato nepo baby "Il mio tredicenne, Kolbjörn, il più giovane, ne soffre" ha detto Skarsgård "Quando i suoi compagni di scuola lo chiamano nepo baby, lui si rattrista moltissimo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
