Stella Nervini | Velasco ha cercato di stressarmi poco Vivo tutto l’anno aspettando la maglia azzurra
Stella Nervini è intervenuta come ospite nel corso dell’ultima puntata di Volley Night, trasmissione visibile sul canale Youtube di OA Sport. La giovane schiacciatrice del Chieri ’76 è reduce da un’estate magica, in cui ha recitato un ruolo importante da titolare (dopo l’infortunio di Alice Degradi) nella Nazionale italiana di pallavolo che ha vinto la Nations League e soprattutto il Mondiale sotto la guida del CT Julio Velasco. “ In questa fase della mia vita ci sono un sacco di emozioni e cose contrastanti. Da una parte sono sicuramente al settimo cielo, perché è stato tutto inaspettato. Ovviamente ci speravo, ma quando arriva davvero è un’altra cosa. 🔗 Leggi su Oasport.it
