Stella Ferla la studentessa modello premiata al Quirinale | è Alfiere del lavoro

Crema (Cremona) – Stamattina al Quirinale il capo dello Stato Sergio Mattarella premia con l'onorificenza di Alfiere del lavoro i migliori 25 studenti d'Italia e, per il secondo anno consecutivo, uno di loro è di Crema, anzi arriva ancora dal liceo scientifico Leonardo Da Vinci, proprio come Matteo Severgnini, premiato lo scorso anno. Quest'anno l'onore tocca a Stella Ferla, 19 anni, che, emozionata per questo premio, si è fatta accompagnare a Roma dal papà Giuseppe e dalla sorella Alice. "Sapevo di essere in lizza per l'onorificenza – racconta Stella – perché a giugno mi avevano avvertito che avrebbero inviato il mio curriculum al Quirinale.

