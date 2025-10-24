Stefano Lacatena non correrà per le Regionali e attacca Decaro | Non mi ha voluto in lista

Baritoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Antonio Decaro ha deciso di non volermi candidare. Non so perchè. Usa Saverio Tammacco come scusa, al collega va il mio grande in bocca al lupo per questa tornata elettorale. Ma è evidente che un candidato presidente che non riesce a dirimere delle questioni di una lista, probabilmente ha fatto. 🔗 Leggi su Baritoday.it

