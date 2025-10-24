Stefano Lacatena non correrà per le Regionali e attacca Decaro | Non mi ha voluto in lista

“Antonio Decaro ha deciso di non volermi candidare. Non so perchè. Usa Saverio Tammacco come scusa, al collega va il mio grande in bocca al lupo per questa tornata elettorale. Ma è evidente che un candidato presidente che non riesce a dirimere delle questioni di una lista, probabilmente ha fatto. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Saverio Tammacco supera Stefano Lacatena nella lista civica “Per la Puglia” per le regionali, ma la composizione definitiva resta incerta fino alla chiusura delle liste - facebook.com Vai su Facebook

Saverio Tammacco supera Stefano Lacatena nella lista civica “Per la Puglia” per le regionali, ma la composizione definitiva resta incerta fino alla chiusura delle liste. Vai su X

Il "caso Lacatena", escluso dalla candidatura - "Decaro mi ha fatto fuori", ha detto il consigliere regionale uscente. Secondo rainews.it

Stefano Lacatena non correrà per le Regionali e attacca Decaro: "Non mi ha voluto in lista" - che mi potevano essere comunicate a tempo debito, poteva tranquillamente dirmelo un mese fa, due mesi fa, e non farmi spegnere lentamente come una candela" ... Si legge su baritoday.it

Lacatena fuori dalle regionali: “È tutta colpa di Decaro” - Il consigliere Stefano Lacatena, dopo due mesi rompe il silenzio e in una conferenza stampa dice tutto quello che pensa sulla decisione che ha portato il centrosinistra a farlo fuori. Riporta trmtv.it