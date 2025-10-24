Stefano Cavedagna a Come States? L' Occidente sotto accusa

Nella nuova puntata di Come States?, la rubrica atlantica de Il Tempo condotta da Eleonora Tomassi, ospite è Stefano Cavedagna, eurodeputato e voce tra le più incisive della nuova destra italiana. Con lui affrontiamo le tensioni che attraversano oggi l'Occidente: dalla deriva della sinistra europea — con le dure dichiarazioni di Elly Schlein all'estero su Giorgia Meloni, fino al paradosso di una sinistra che, nel tentativo di difendere la libertà, finisce per giustificare le peggiori illiberalità. Cavedagna commenta anche il caso Ranucci e le accuse di “compressione della libertà di stampa”, chiedendosi se non sia in atto una politicizzazione del concetto stesso di libertà. 🔗 Leggi su Iltempo.it

