Stefano Accorsi e Matilda De Angelis nelle dinamiche dello stalking in La lezione
(askanews) – È un perfetto thriller che porta dentro atmosfere e dinamiche dello stalking La lezione di Stefano Mordini, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e nei cinema il 5 marzo del prossimo anno. Nel film tratto dal romanzo di Marco Franzoso Matilda De Angelis è una brillante avvocata di Trieste che ha difeso dall’accusa di violenza sessuale un professore universitario interpretato da Stefano Accorsi. Ad un certo punto la giovane donna inizia ad avvertire strani segnali, un senso di costante minaccia e il dubbio si insinua in lei e nello spettatore. Volutamente il regista rende labile il confine tra realtà e immaginazione, mostra come siano indefinite, e quindi ancora più pericolose, le dinamiche che si innescano tra l’autore di stalking e la sua vittima. 🔗 Leggi su Amica.it
