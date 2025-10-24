Stefanino d’oro Sono partite le segnalazioni

La macchina organizzatrice della sedicesima edizione dello Stefanino d’oro si è messa in moto ed è pronta a ricevere le candidature delle aziende meritevoli del riconoscimento. Da ieri è possibile inviare segnalazioni al comitato promotore del premio Santo Stefano. Tutti possono inviare una segnalazione, per farlo basta collegarsi al sito web della Diocesi di Prato. C’è tempo fino all’8 dicembre. Ecco come si deve fare. Nella sezione dedicata al Premio Santo Stefano del sito c’è un apposito modulo dove si possono indicare il nome (o la ragione sociale) dell’azienda e inserire una breve descrizione dell’attività economica e il tipo di produzione in cui opera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

